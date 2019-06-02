Випуск новин за 13:00: Масштабна аварія у Києві. Зникнення альпіністів у Гімалаях
У випуску новин за 2 червня станом на 13:00 – вночі у спальному районі Києва зіштовхнулись дві автівки. Удар був такої сили, що одна з машин вилетіла на літню терасу ресторану. В Гімалаях вже дві доби шукають групу з восьми альпіністів. Це громадяни Британії, Австралії, Америки та Індії.
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Джерело: 24 канал
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