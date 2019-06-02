Випуск новин за 13:00: Масштабна аварія у Києві. Зникнення альпіністів у Гімалаях

У випуску новин за 2 червня станом на 13:00 – вночі у спальному районі Києва зіштовхнулись дві автівки. Удар був такої сили, що одна з машин вилетіла на літню терасу ресторану. В Гімалаях вже дві доби шукають групу з восьми альпіністів. Це громадяни Британії, Австралії, Америки та Індії.

Також у випуску: У семи областях України знеструмлено 184 населені пункти через погодні умови. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Як в Україні та світі борються із пластиком. Група українських художників зробили подарунок киянам – яскраво розмалювали поїзд метрополітену.

Джерело: 24 канал