Выпуск новостей за 13:00 Новости с фронта. Декларация Порошенко
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 13:00 – на фронте погиб украинский военнослужащий, а российские оккупационные войска продвинулись вперед на Светлодарской дуге. Пасхальное перемирие продержалось всего 10 минут. Президент Петр Порошенко задекларировал 16 милионов гривен за 2017 год.
Также в выпуске:
До конца суток чиновники должны задекларировать имущество за 2017 год, а США вновь призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для активистов.
История про бойца, который в 19 лет стал командиром.
Ирина Геращенко заявила, что Россия высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживает заложников.
Из-за бюрократических проволочек умерла Алина Дидусенко, которой МЗ так и не позволило лечиться за рубежом.
Источник: 24 Канал
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