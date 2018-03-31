Выпуск новостей за 13:00 Новости с фронта. Декларация Порошенко

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 13:00 – на фронте погиб украинский военнослужащий, а российские оккупационные войска продвинулись вперед на Светлодарской дуге. Пасхальное перемирие продержалось всего 10 минут. Президент Петр Порошенко задекларировал 16 милионов гривен за 2017 год.

Также в выпуске: До конца суток чиновники должны задекларировать имущество за 2017 год, а США вновь призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для активистов. История про бойца, который в 19 лет стал командиром. Ирина Геращенко заявила, что Россия высылает украинских дипломатов из тех городов, где удерживает заложников. Из-за бюрократических проволочек умерла Алина Дидусенко, которой МЗ так и не позволило лечиться за рубежом.