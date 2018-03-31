Випуск новин за 13:00: Новини з фронту. Декларація Порошенка

У випуску новин за 31 березня станом на 13:00 – на фронті загинув український військовослужбовець, а російські окупаційні війська просунулись вперед на Світлодарській дузі. Великоднє перемир'я протрималося лише 10 хвилин. Президент Петро Порошенко задекларував 16 мільйонів гривень за 2017 рік.

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До кінця доби чиновники мають задекларувати майно за 2017 рік, а США знову закликали українську владу скасувати електронне декларування для активістів.

Історія про бійця, який у 19 років став командиром.

Ірина Геращенко заявила, що Росія висилає українських дипломатів з тих місць, де утримує заручників.

Через бюрократичну тяганину померла Аліна Дідусенко, якій МОЗ так і не дозволило лікуватись за кордоном.