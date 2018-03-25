Выпуск новостей за 13:00: Побег Пучдемона. Смертельная авария в Эквадоре

В выпуске новостей за 25 марта на 13:00 – экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон выехал за пределы Финляндии после того, как страна получила официальный запрос от Испании на выдачу в рамках действия европейского ордера на арест экс-главы Женералитета. Ужасное ДТП произошло в западной части Эквадора, в провинции Манаби, там перевернулся пассажирский автобус, погибли 12 человек.

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