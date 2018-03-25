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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Втеча Пучдемона. Смертельна аварія в Еквадорі

Випуск новин 73 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 березня станом на 13:00 – екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон виїхав за межі Фінляндії після того, як країна отримала офіційний запит від Іспанії на видачу в рамках дії європейського ордера на арешт екс-глави Женералітату. Жахлива ДТП сталася у західній частині Еквадору, в провінції Манабі, там перекинувся пасажирський автобус, загинули 12 людей.

Також у випуску:

У США люди вимагають обмежити продаж зброї.

Американський журнал Time опублікував обкладинку Путіна з короною.

Адвокати диявола: за скільки захисники Януковича та "Беркуту" стали на їхній бік

За минулу добу російські окупаційні сили 13 разів обстріляли українські позиції.

Теги: Аварії та ДТП Жертви Випуск новин Бельгія Фінляндія Каталонія Еквадор
Джерело: 24 Канал
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