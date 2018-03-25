Випуск новин за 13:00: Втеча Пучдемона. Смертельна аварія в Еквадорі
У випуску новин за 25 березня станом на 13:00 – екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон виїхав за межі Фінляндії після того, як країна отримала офіційний запит від Іспанії на видачу в рамках дії європейського ордера на арешт екс-глави Женералітату. Жахлива ДТП сталася у західній частині Еквадору, в провінції Манабі, там перекинувся пасажирський автобус, загинули 12 людей.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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