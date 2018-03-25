Випуск новин за 13:00: Втеча Пучдемона. Смертельна аварія в Еквадорі

У випуску новин за 25 березня станом на 13:00 – екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон виїхав за межі Фінляндії після того, як країна отримала офіційний запит від Іспанії на видачу в рамках дії європейського ордера на арешт екс-глави Женералітату. Жахлива ДТП сталася у західній частині Еквадору, в провінції Манабі, там перекинувся пасажирський автобус, загинули 12 людей.

Також у випуску: У США люди вимагають обмежити продаж зброї. Американський журнал Time опублікував обкладинку Путіна з короною. Адвокати диявола: за скільки захисники Януковича та "Беркуту" стали на їхній бік За минулу добу російські окупаційні сили 13 разів обстріляли українські позиції.