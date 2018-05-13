Выпуск новостей за 13:00: Потери на Донбассе. ДТП на Кировоградщине
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 13:00 – на Донбассе мощные обстрелы и новые потери. За прошедшие сутки погиб один наш воин, еще четверо ранены. Боевики десятки раз применяли тяжелую артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями. Двое взрослых и двое маленьких детей погибли в жуткой ДТП на Кировоградщине, еще двух человек госпитализировали в больницу.
Также в выпуске:
Президент присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1051 украинке.
Судье, которая ведет дело Штепы, угрожают.
В Национальной опере устроили перформанс в поддержку людей с недостатками слуха.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии