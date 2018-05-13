Выпуск новостей за 13:00: Потери на Донбассе. ДТП на Кировоградщине

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 13:00 – на Донбассе мощные обстрелы и новые потери. За прошедшие сутки погиб один наш воин, еще четверо ранены. Боевики десятки раз применяли тяжелую артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями. Двое взрослых и двое маленьких детей погибли в жуткой ДТП на Кировоградщине, еще двух человек госпитализировали в больницу.

Также в выпуске: Президент присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1051 украинке. Судье, которая ведет дело Штепы, угрожают. В Национальной опере устроили перформанс в поддержку людей с недостатками слуха.