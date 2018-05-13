Випуск новин за 13:00: Втрати на Донбасі. ДТП на Кіровоградщині

У випуску новин за 13 травня станом на 13:00 – на Донбасі потужні обстріли і нові втрати. Минулої доби загинув один наш воїн, ще чотирьох поранено. Бойовики десятки разів застосовували важку артилерію і міномети, які заборонені Мінськими домовленостями. Двоє дорослих і двоє маленьких дітей загинули у моторошній ДТП на Кіровоградщині, ще двох людей госпіталізували у лікарню.

Також у випуску: Президент надав почесне звання "Мати-героїня" 1051 українці. Судді, яка веде справу Штепи погрожують. В Національній опері влаштували перформанс в підтримку людей із вадами слуху.