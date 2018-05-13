Випуск новин за 13:00: Втрати на Донбасі. ДТП на Кіровоградщині
У випуску новин за 13 травня станом на 13:00 – на Донбасі потужні обстріли і нові втрати. Минулої доби загинув один наш воїн, ще чотирьох поранено. Бойовики десятки разів застосовували важку артилерію і міномети, які заборонені Мінськими домовленостями. Двоє дорослих і двоє маленьких дітей загинули у моторошній ДТП на Кіровоградщині, ще двох людей госпіталізували у лікарню.
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Джерело: 24 Канал
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