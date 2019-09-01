Выпуск новостей за 13:00: Пожар на Ивано-Франковщине. Начало учебного года

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 13:00 – пожар в детском лагере на Ивано-франковщине унес жизнь подростка. Трагедия произошла накануне в селе Сокол в одноименном лечебно-оздоровительном комплексе. Хотя в большинстве учебных заведениях празднование Дня знаний перенесли на понедельник, все же некоторые школы уже сегодня торжественно отпраздновали начало нового учебного года.

Также в выпуске: Пророссийские боевики в течение 31 августа установили антирекорд на Донбассе: там зафиксировали 20 обстрелов. В польском Велюне на границе с Германией начали отмечать 80 годовщину начала Второй мировой войны. Впервые в военный лицей имени Ивана Богуна набрали девушек. Одесситка Ева Гребенюк стала самым молодым мастером тату в Украине.

Источник: 24 канал