Выпуск новостей за 13:00: Пожар на Ивано-Франковщине. Начало учебного года
В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 13:00 – пожар в детском лагере на Ивано-франковщине унес жизнь подростка. Трагедия произошла накануне в селе Сокол в одноименном лечебно-оздоровительном комплексе. Хотя в большинстве учебных заведениях празднование Дня знаний перенесли на понедельник, все же некоторые школы уже сегодня торжественно отпраздновали начало нового учебного года.
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