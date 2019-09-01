Випуск новин за 13:00: Пожежа на Івано-Франківщині. Початок навчального року
У випуску новин за 1 вересня станом на 13:00 – пожежа в дитячому таборі на Івано-франківщині забрала життя підлітка. Трагедія сталася напередодні у селі Сокіл в однойменному лікувально-оздоровчому комплексі. Хоча в більшості навчальних закладах святкування Дня знань перенесли на понеділок, все ж деякі школи уже сьогодні урочисто відсвяткували початок нового навчального року.
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