Випуск новин за 13:00: Пожежа на Івано-Франківщині. Початок навчального року

У випуску новин за 1 вересня станом на 13:00 – пожежа в дитячому таборі на Івано-франківщині забрала життя підлітка. Трагедія сталася напередодні у селі Сокіл в однойменному лікувально-оздоровчому комплексі. Хоча в більшості навчальних закладах святкування Дня знань перенесли на понеділок, все ж деякі школи уже сьогодні урочисто відсвяткували початок нового навчального року.

Також у випуску: Проросійські бойовики впродовж 31 серпня встановили антирекорд на Донбасі: там зафіксували аж 20 обстрілів. У польському Велюні на кордоні з Німеччиною почали відзначати 80 роковини початку Другої світової війни. Вперше у військовий ліцей імені Івана Богуна набрали дівчат. Одеситка Єва Гребенюк стала наймолодшим майстром тату в Україні.

Джерело: 24 канал