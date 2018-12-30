Выпуск новостей за 13:00: Скандальный список Euronews. Смертельное ДТП во Львове
В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 13:00 – российская редакция телеканала Euronews обнародовала собственную версию перечня выдающихся лиц, умерших в 2018 году. Среди них астрофизик Стивен Хокинг, певица Монсерат Кабалье, а также донецкий террорист Захарченко. В центре Львова авто на еврономерах влетело в автобусную остановку. В результате ДТП погибла молодая женщина, водитель сбежал
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Источник: 24 канал
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