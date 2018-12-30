Випуск новин за 13:00: Скандальний список Euronews. Смертельна ДТП у Львові
У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – російська редакція телеканалу Euronews оприлюднила власну версію переліку видатних осіб, які померли у 2018 році. Серед них видатний астрофізик Стівен Хокінг, співачка Монсерат Кабальє, а також донецький терорист Захарченко. У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку. Внаслідок ДТП загинула молода жінка, водій втік з місця аварії.
Також у випуску:
На Хмельниччині вантажівка в'їхала у кафе, є загиблі.
Бранці Кремля Олег Сенцов та Микола Карпюк отримали листи від рідних у СІЗО.
Завтра, 31 грудня, в Україні стартує виборча кампанія.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі