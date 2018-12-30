Випуск новин за 13:00: Скандальний список Euronews. Смертельна ДТП у Львові

У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – російська редакція телеканалу Euronews оприлюднила власну версію переліку видатних осіб, які померли у 2018 році. Серед них видатний астрофізик Стівен Хокінг, співачка Монсерат Кабальє, а також донецький терорист Захарченко. У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку. Внаслідок ДТП загинула молода жінка, водій втік з місця аварії.

Також у випуску: На Хмельниччині вантажівка в'їхала у кафе, є загиблі. Бранці Кремля Олег Сенцов та Микола Карпюк отримали листи від рідних у СІЗО. Завтра, 31 грудня, в Україні стартує виборча кампанія.