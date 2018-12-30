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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 13:00: Скандальний список Euronews. Смертельна ДТП у Львові

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 грудня станом на 13:00 – російська редакція телеканалу Euronews оприлюднила власну версію переліку видатних осіб, які померли у 2018 році. Серед них видатний астрофізик Стівен Хокінг, співачка Монсерат Кабальє, а також донецький терорист Захарченко. У центрі Львова авто на єврономерах влетіло в автобусну зупинку. Внаслідок ДТП загинула молода жінка, водій втік з місця аварії.

      Також у випуску:

      На Хмельниччині вантажівка в'їхала у кафе, є загиблі.

      Бранці Кремля Олег Сенцов та Микола Карпюк отримали листи від рідних у СІЗО.

      Завтра, 31 грудня, в Україні стартує виборча кампанія.

      Теги: Аварії та ДТП Новини Росії Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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