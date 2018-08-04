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ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 13:00: Смертельное ДТП с участием военного. Пожар в Коблево

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 13:00 – в селе Чаплинка на Херсонщине пьяный военный комиссар сбил молодоженов насмерть. Второй раз за неделю в курортном Коблево этой ночью снова тушили пожар.

 

Также в выпуске:

Боевики, несмотря на перемирие, палят по нашим защитникам и днем и ночью. За минувшие сутки ранили двух украинских военных.

На Закарпатье женщина хотела продать ребенка вместе с его мамой.

В Италии разоблачили пособников сепаратистов на Донбассе.

Хорватский футболист Вукоевич готов сам заплатить штраф за возглас "Слава Украине!".

 

Теги: Аварии и ДТП Пожар Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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