Выпуск новостей за 13:00: Смертельное ДТП с участием военного. Пожар в Коблево
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 13:00 – в селе Чаплинка на Херсонщине пьяный военный комиссар сбил молодоженов насмерть. Второй раз за неделю в курортном Коблево этой ночью снова тушили пожар.
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Источник: 24 канал
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