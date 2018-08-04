Выпуск новостей за 13:00: Смертельное ДТП с участием военного. Пожар в Коблево

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 13:00 – в селе Чаплинка на Херсонщине пьяный военный комиссар сбил молодоженов насмерть. Второй раз за неделю в курортном Коблево этой ночью снова тушили пожар.

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