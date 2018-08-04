Випуск новин за 13:00: Смертельна ДТП за участю військового. Пожежа у Коблевому

У випуску новин за 4 серпня станом на 13:00 – у селі Чаплинка на Херсонщини п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть. Вдруге за тиждень у курортному Коблевому цієї ночі знову гасили пожежу.

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