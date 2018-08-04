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Випуск новин за 13:00: Смертельна ДТП за участю військового. Пожежа у Коблевому

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 серпня станом на 13:00 – у селі Чаплинка на Херсонщини п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть. Вдруге за тиждень у курортному Коблевому цієї ночі знову гасили пожежу.

Також у випуску:

Бойовики, попри перемир'я, гатять по нашим захисникам і в день і вночі. За минулу добу поранили двох українських військових. 

На Закарпатті жінка хотіла продати дитину разом з її мамою. 

В Італії викрили посібників сепаратистів на Донбасі. 

Хорватський футболіст Вукоєвич готовий сам заплатити штраф за вигук "Слава Україні!".

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Пожежа
Джерело: 24 канал
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