Випуск новин за 13:00: Смертельна ДТП за участю військового. Пожежа у Коблевому
У випуску новин за 4 серпня станом на 13:00 – у селі Чаплинка на Херсонщини п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть. Вдруге за тиждень у курортному Коблевому цієї ночі знову гасили пожежу.
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Джерело: 24 канал
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