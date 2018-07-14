Выпуск новостей за 13:00: Время на фронте. День траура на Закарпатье
В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 13:00 – пророссийские боевики на Донбассе в пятницу, 13 июля, 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. На Закарпатье объявили день траура, там пьяный чиновник сбил двух человек, одна женщина погибла.
Также в выпуске:
Масштабный теракт в Пакистане: 140 погибших.
Истории водолазов, которые спасали детей в Таиланде.
Международные военные учения Си Бриз в разгаре.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии