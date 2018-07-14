Випуск новин за 13:00: Доба на фронті. День жалоби на Закарпатті

У випуску новин за 14 липня станом на 13:00 – проросійські бойовики на Донбасі у п'ятницю, 13 липня, 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі. На Закарпатті оголосили день жалоби, там п'яний чиновник збив двох людей, одна жінка загинула.

Також у випуску: Масштабний теракт у Пакистані: 140 загиблих. Історії водолазів, які рятували дітей у Таїланді. Міжнародні військові навчання Сі Бриз у розпалі.