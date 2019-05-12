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      Выпуск новостей за 13:00: Заявление Лещенко относительно Луценко. Церковный скандал

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 13:00 – генпрокурор Украины манипулирует адвокатом Трампа. Так заявил народный депутат Сергей Лещенко на заявление Рудольфа Джулиани в отношении него. Главный идеолог получения автокефалии Филарет вдруг заявил, что хочет возродить Киевский патриархат, руководителем которого он был до образования поместной церкви.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко уволил заместителя главы своей администрации.

      В Донецке прогремел мощный взрыв.

      На дорогах Украины появятся новые радары.

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      Теги: Юрий Луценко Сергей Лещенко Выпуск новостей Томос
      Источник: 24 канал
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