Выпуск новостей за 13:00: Заявление Лещенко относительно Луценко. Церковный скандал
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 13:00 – генпрокурор Украины манипулирует адвокатом Трампа. Так заявил народный депутат Сергей Лещенко на заявление Рудольфа Джулиани в отношении него. Главный идеолог получения автокефалии Филарет вдруг заявил, что хочет возродить Киевский патриархат, руководителем которого он был до образования поместной церкви.
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Источник: 24 канал
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