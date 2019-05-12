Выпуск новостей за 13:00: Заявление Лещенко относительно Луценко. Церковный скандал

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 13:00 – генпрокурор Украины манипулирует адвокатом Трампа. Так заявил народный депутат Сергей Лещенко на заявление Рудольфа Джулиани в отношении него. Главный идеолог получения автокефалии Филарет вдруг заявил, что хочет возродить Киевский патриархат, руководителем которого он был до образования поместной церкви.

Также в выпуске: Петр Порошенко уволил заместителя главы своей администрации. В Донецке прогремел мощный взрыв. На дорогах Украины появятся новые радары.

Источник: 24 канал