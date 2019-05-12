Випуск новин за 13:00: Заява Лещенка щодо Луценка. Церковний скандал

У випуску новин за 12 травня станом на 13:00 – генпрокурор України маніпулює адвокатом Трампа. Так заявив народний депутат Сергій Лещенко на заяву Рудольфа Джуліані щодо нього. Головний ідеолог отримання автокефалії Філарет раптом заявив, що хоче відродити Київський патріархат, очільником якого він був до утворення помісної церкви.

Також у випуску: Петро Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації. У Донецьку пролунав потужний вибух. На дорогах України з'являться нові радари.

Джерело: 24 канал