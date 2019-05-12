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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 13:00: Заява Лещенка щодо Луценка. Церковний скандал

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 травня станом на 13:00 – генпрокурор України маніпулює адвокатом Трампа. Так заявив народний депутат Сергій Лещенко на заяву Рудольфа Джуліані щодо нього. Головний ідеолог отримання автокефалії Філарет раптом заявив, що хоче відродити Київський патріархат, очільником якого він був до утворення помісної церкви.

      Також у випуску:

      Петро Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації.

      У Донецьку пролунав потужний вибух.

      На дорогах України з'являться нові радари.

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      Теги: Випуск новин Сергій Лещенко Юрій Луценко Томос
      Джерело: 24 канал
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