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      Выпуск новостей за 14:00 Акция протеста в Кривом Роге. Новый тренд политиков

      Выпуск новостей 78 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 14:00 – жители Кривого Рога вышли на акцию протеста под здание Горгаза с целью привлечь внимание к отсутствию отопления в их домах. Накануне президентских и парламентских выборов украинские политики решили стать ближе к народу. В сети чиновники распространяют фотографии того, как они пьют кофе на обычных заправках.

      Также в выпуске:

      Как боевики поощряли население идти на псевдовыборы в ОРДЛО.


      Крупнейший в истории Штатов пожар унес жизни более 30 человек.

       

       

      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Новости политики Новости Кривого Рога протесты
      Источник: 24 канал
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