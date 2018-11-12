Выпуск новостей за 14:00 Акция протеста в Кривом Роге. Новый тренд политиков
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 14:00 – жители Кривого Рога вышли на акцию протеста под здание Горгаза с целью привлечь внимание к отсутствию отопления в их домах. Накануне президентских и парламентских выборов украинские политики решили стать ближе к народу. В сети чиновники распространяют фотографии того, как они пьют кофе на обычных заправках.
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Источник: 24 канал
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