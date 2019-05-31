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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 14:00: Авария катера во Франции. Задержание активистов в Крыму

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 14:00 – во Франции на реке Рейн перевернулся катер с туристами, среди них были дети. По меньшей мере три человека погибли. В Симферополе проходит суд над крымско-татарскими активистками. Накануне женщин задержали российские силовики, им инкриминируют пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики.

      Также в выпуске:

      Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

      Государственное бюро расследований и военная прокуратура выясняют причины падения вертолета Ми-8.

      Заключенных из колонии в Одессе, где накануне произошел бунт, переведут в другие учреждения.

      Соавтор предвыборной программы Владимира Зеленского и его бизнес-партнер Борис Шефир заявил, что нужно отменить закон о языке и пересмотреть квоты на телевидении и радио.

      blog_ava
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      Теги: Новости Франции Аварии и ДТП Новости Крыма Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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