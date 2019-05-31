Выпуск новостей за 14:00: Авария катера во Франции. Задержание активистов в Крыму

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 14:00 – во Франции на реке Рейн перевернулся катер с туристами, среди них были дети. По меньшей мере три человека погибли. В Симферополе проходит суд над крымско-татарскими активистками. Накануне женщин задержали российские силовики, им инкриминируют пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики.

Также в выпуске: Администрация президента опубликовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая. Государственное бюро расследований и военная прокуратура выясняют причины падения вертолета Ми-8. Заключенных из колонии в Одессе, где накануне произошел бунт, переведут в другие учреждения. Соавтор предвыборной программы Владимира Зеленского и его бизнес-партнер Борис Шефир заявил, что нужно отменить закон о языке и пересмотреть квоты на телевидении и радио.

Источник: 24 канал