Випуск новин за 14:00: Аварія катера у Франції. Затримання активістів у Криму

У випуску новин за 31 травня станом на 14:00 – у Франції на річці Рейн перекинувся катер з туристами, серед них були діти. Щонайменше три людини загинули. У Сімферополі відбувається суд над кримсько-татарськими активістками. Напередодні жінок затримали російські силовики, їм закидають пропаганду та публічну демонстрацію забороненої символіки.

Також у випуску: Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій, яка відбулася 21 травня. Державне бюро розслідувань та військова прокуратура з'ясовують причини падіння вертольота Мі-8. В'язнів з колонії в Одесі, де напередодні стався бунт, переведуть до інших установ. Співавтор передвиборчої програми Володимира Зеленського та його бізнес-партнер Борис Шефір заявив, що потрібно скасувати закон про мову й переглянути квоти на телебаченні та радіо.

Джерело: 24 канал