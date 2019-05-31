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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Аварія катера у Франції. Затримання активістів у Криму

      Випуск новин 9

      У випуску новин за 31 травня станом на 14:00 – у Франції на річці Рейн перекинувся катер з туристами, серед них були діти. Щонайменше три людини загинули. У Сімферополі відбувається суд над кримсько-татарськими активістками. Напередодні жінок затримали російські силовики, їм закидають пропаганду та публічну демонстрацію забороненої символіки.

      Також у випуску:

      Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій, яка відбулася 21 травня.

      Державне бюро розслідувань та військова прокуратура з'ясовують причини падіння вертольота Мі-8.

      В'язнів з колонії в Одесі, де напередодні стався бунт, переведуть до інших установ.

      Співавтор передвиборчої програми Володимира Зеленського та його бізнес-партнер Борис Шефір заявив, що потрібно скасувати закон про мову й переглянути квоти на телебаченні та радіо.

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Аварії та ДТП Новини Криму Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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