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      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
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      Выпуск новостей за 14:00: Бунт в колонии Одессы. Выборы в Европарламент

      Выпуск новостей 121 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 14:00 – в Одессе в Южной исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных. На территории колонии начался пожар. Правоохранители выясняют точную причину беспорядков. По предварительным результатам выборов в Европарламент, еврооптимисты побеждают евроскептиков, хотя и не получают абсолютного большинства.

      Также в выпуске:

      Пропрезидентская партия "Слуга народа" официально объявила о начале предвыборной кампании.

      Рейтинг новосозданной партии "Голос" Святослава Вакарчука стремительно растет, предварительно политсила преодолевает барьер в 5%.

      Защитное стекло на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" в Киеве заменят в течение 27 мая.

      Вступительная кампания-2019: стоит ли доверять рейтингам ВУЗов.

       

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      Теги: Новости Украины Бунт в одесской колонии Новости Одессы Евросоюз Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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