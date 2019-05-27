Выпуск новостей за 14:00: Бунт в колонии Одессы. Выборы в Европарламент

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 14:00 – в Одессе в Южной исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных. На территории колонии начался пожар. Правоохранители выясняют точную причину беспорядков. По предварительным результатам выборов в Европарламент, еврооптимисты побеждают евроскептиков, хотя и не получают абсолютного большинства.

Также в выпуске: Пропрезидентская партия "Слуга народа" официально объявила о начале предвыборной кампании. Рейтинг новосозданной партии "Голос" Святослава Вакарчука стремительно растет, предварительно политсила преодолевает барьер в 5%. Защитное стекло на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" в Киеве заменят в течение 27 мая. Вступительная кампания-2019: стоит ли доверять рейтингам ВУЗов.

Источник: 24 канал