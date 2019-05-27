Выпуск новостей за 14:00: Бунт в колонии Одессы. Выборы в Европарламент
В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 14:00 – в Одессе в Южной исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных. На территории колонии начался пожар. Правоохранители выясняют точную причину беспорядков. По предварительным результатам выборов в Европарламент, еврооптимисты побеждают евроскептиков, хотя и не получают абсолютного большинства.
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Источник: 24 канал
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