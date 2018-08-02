Выпуск новостей за 14:00: День памяти погибших десантников. Жалоба на Луценко
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 14:00 – в Украине отмечают день памяти погибших десантников. В частности, в Николаеве почтили 60 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады. Родственники Павла Шеремета подали жалобу на Юрия Луценко в Печерский райсуд. Гражданская жена убитого Елена Притула требует признать ее потерпевшей, она убеждена, что это был теракт.
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Источник: 24 канал
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