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ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 14:00: День памяти погибших десантников. Жалоба на Луценко

Выпуск новостей 6 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 14:00 – в Украине отмечают день памяти погибших десантников. В частности, в Николаеве почтили 60 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады. Родственники Павла Шеремета подали жалобу на Юрия Луценко в Печерский райсуд. Гражданская жена убитого Елена Притула требует признать ее потерпевшей, она убеждена, что это был теракт.

Также в выпуске:

В Одессе неизвестные совершили нападение на активистов.

Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, пятеро военных ранены, один боец исчез.

Нетрезвая следователь совершила ДТП и демонстративно показала нижнее белье.

Теги: Юрий Луценко Выпуск новостей Убийство Павла Шеремета История Жертвы
Источник: 24 канал
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