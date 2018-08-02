Випуск новин за 14:00: День пам'яті загиблих десантників. Скарга на Луценка

У випуску новин за 2 серпня станом на 14:00 – в Україні відзначають день пам'яті загиблих десантників. Зокрема, у Миколаєві вшанували 60 військовослужбовців 79-тої десантно-штурмової бригади. Родичі Павла Шеремета подали скаргу на Юрія Луценка до Печерського райсуду. Цівільна дружина убитого Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, вона переконана, що це був теракт.

Також у випуску: В Одесі невідомі здійснили напад на активістів. Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, п'ятеро військових поранено, один боєць зник. Нетвереза слідча вчинила ДТП та демонстративно показала спідню білизну.