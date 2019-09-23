Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Черниговщине. ГБР открыло дело против Парубия

В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 14:00 – на Черниговщине в ДТП погибли четверо подростков. Один из них хотел покатать сверстников, но не справился с управлением и врезался в дерево. ГБР открыло дело против экс-главы Верховной Рады, нардепа от "Европейской солидарности" Андрея Парубия. Его подозревают в организации массовых беспорядков в мае 2014 года в Одессе.

Также в выпуске: В Умань уже начали съезжаться хасиды, чтобы отпраздновать иудейский новый год Рош-ха-Шана. Закон об импичменте официально вступил в силу. Его подписал президент Владимир Зеленский. Чернобыль признан лучшим минисериалом. Свои три награды сериал компании НПО получил на 71-й церемонии "Эмми-2019".

Источник: 24 канал