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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Черниговщине. ГБР открыло дело против Парубия

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 14:00 – на Черниговщине в ДТП погибли четверо подростков. Один из них хотел покатать сверстников, но не справился с управлением и врезался в дерево. ГБР открыло дело против экс-главы Верховной Рады, нардепа от "Европейской солидарности" Андрея Парубия. Его подозревают в организации массовых беспорядков в мае 2014 года в Одессе.

      Также в выпуске:

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      Закон об импичменте официально вступил в силу. Его подписал президент Владимир Зеленский.

      Чернобыль признан лучшим минисериалом. Свои три награды сериал компании НПО получил на 71-й церемонии "Эмми-2019".

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      Теги: Андрей Парубий Государственное бюро расследований Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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