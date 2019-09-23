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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 14:00: ДТП на Чернігівщині. ДБР відкрило справу проти Парубія

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 вересня станом на 14:00 – на Чернігівщині у ДТП загинуло четверо підлітків. Один з них хотів покатати однолітків, але не впорався з керуванням та врізався у дерево. ДБР відкрило справу проти ексочільника Верховної Ради, нардепа від "Європейської солідарності" Андрія Парубія. Його підозрюють в організації масових заворушень у травні 2014 року в Одесі.

      Також у випуску:

      До Умані вже почали з'їжджатися Хасиди, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош-ха-Шана. 

      Закон про імпічмент офіційно набув чинності. Його підписав президент Володимир Зеленський.

      Чорнобиль визнали найкращим мінісеріалом. Свої три нагороди серіал компанії НВО отримав на 71-й церемонії "Еммі-2019".

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Державне бюро розслідувань Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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