Випуск новин за 14:00: ДТП на Чернігівщині. ДБР відкрило справу проти Парубія

У випуску новин за 23 вересня станом на 14:00 – на Чернігівщині у ДТП загинуло четверо підлітків. Один з них хотів покатати однолітків, але не впорався з керуванням та врізався у дерево. ДБР відкрило справу проти ексочільника Верховної Ради, нардепа від "Європейської солідарності" Андрія Парубія. Його підозрюють в організації масових заворушень у травні 2014 року в Одесі.

Також у випуску: До Умані вже почали з'їжджатися Хасиди, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош-ха-Шана. Закон про імпічмент офіційно набув чинності. Його підписав президент Володимир Зеленський. Чорнобиль визнали найкращим мінісеріалом. Свої три нагороди серіал компанії НВО отримав на 71-й церемонії "Еммі-2019".

Джерело: 24 канал