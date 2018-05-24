Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Львовщине. Акция в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 14:00 – трое пострадавших в ДТП на Львовщине до сих пор находятся в больнице. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации. Украинцы продолжают требовать освободить украинского пленника, который голодает одиннадцатый день в российской тюрьме.

Также в выпуске: В ПАСЕ требуют немедленно освободить политзаключенного Олега Сенцова. Папа Римский Франциск поддержал украинских военных. За прошедшие сутки на Донбассе боевики 38 раз обстреляли наши позиции, били по всей линии разграничения.