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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 14:00: ДТП на Львівщині. Акція на підтримку Сенцова

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 травня станом на 14:00 – троє потерпілих у ДТП на Львівщині досі перебувають у лікарні. Двоє – у важкому стані в реанімації. Українці продовжують вимагати звільнити українського бранця, який голодує одинадцятий день у російській в'язниці.

Також у випуску:

У ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова.

Папа Римський Франциск підтримав українських військових.

Минулої доби на Донбасі бойовики 38 разів обстріляли наші позиції, гатили по всій лінії розмежування.

Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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