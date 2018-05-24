Випуск новин за 14:00: ДТП на Львівщині. Акція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 24 травня станом на 14:00 – троє потерпілих у ДТП на Львівщині досі перебувають у лікарні. Двоє – у важкому стані в реанімації. Українці продовжують вимагати звільнити українського бранця, який голодує одинадцятий день у російській в'язниці.

Також у випуску: У ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова. Папа Римський Франциск підтримав українських військових. Минулої доби на Донбасі бойовики 38 разів обстріляли наші позиції, гатили по всій лінії розмежування.