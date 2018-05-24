Випуск новин за 14:00: ДТП на Львівщині. Акція на підтримку Сенцова
У випуску новин за 24 травня станом на 14:00 – троє потерпілих у ДТП на Львівщині досі перебувають у лікарні. Двоє – у важкому стані в реанімації. Українці продовжують вимагати звільнити українського бранця, який голодує одинадцятий день у російській в'язниці.
Також у випуску:
У ПАРЄ вимагають негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова.
Папа Римський Франциск підтримав українських військових.
Минулої доби на Донбасі бойовики 38 разів обстріляли наші позиції, гатили по всій лінії розмежування.
Джерело: 24 Канал
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