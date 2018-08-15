16:05
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: ДТП с жертвами на Житомирщине. Задержание педофила

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 14:00 – на Житомирщине грузовик врезался в легковушку, два человека погибли, виновник ДТП скрылся. На Киевщине педофил изнасиловал восьмилетнюю девочку, преступника задержали.

Также в выпуске:

Олега Сенцова могут помиловать, если он попросит об этом сам: такого содержания ответ от Кремля получила мать политзаключенного.

14 августа умер российский детский писатель Эдуард Успенский в своем доме в селе Пучково возле Москвы.

Три версии обрушения моста в итальянском городе Генуя.

Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Выпуск новостей Новости Житомира Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога
сегодня, 16:04 Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога
Олександр Бевза
Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента
сегодня, 15:00 Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента
Оксана Тропотяга
Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
сегодня, 14:06 Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
Віталій Шабунін
Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку
сегодня, 13:55 Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку
Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
сегодня, 12:00 Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
Лев Парцхаладзе
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Выпуск новостей спорта 10 февраля по состоянию на 20:00
 10 февраля 2015 , 20:46
Выпуск новостей 19 сентября по состоянию на 23:00
 20 сентября 2016 , 00:01
Выпуск новостей за 12:00: Задержание боевика. Суд над Манафортом
 8 августа , 14:28
Выпуск новостей за 20:00: Следствие по делу Панова. Утечка азотной кислоты
 7 августа , 20:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук