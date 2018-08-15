Выпуск новостей за 14:00: ДТП с жертвами на Житомирщине. Задержание педофила
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 14:00 – на Житомирщине грузовик врезался в легковушку, два человека погибли, виновник ДТП скрылся. На Киевщине педофил изнасиловал восьмилетнюю девочку, преступника задержали.
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Источник: 24 канал
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