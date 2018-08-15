Випуск новин за 14:00: ДТП з жертвами на Житомирщині. Затримання педофіла
У випуску новин за 15 серпня станом на 14:00 – на Житомирщині вантажівка врізалась у легковик, двоє людей загинуло, винуватець ДТП утік. На Київщині педофіл зґвалтував восьмирічну дівчинку, злочинця затримали.
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Джерело: 24 канал
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