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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: ДТП з жертвами на Житомирщині. Затримання педофіла

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 серпня станом на 14:00 – на Житомирщині вантажівка врізалась у легковик, двоє людей загинуло, винуватець ДТП утік. На Київщині педофіл зґвалтував восьмирічну дівчинку, злочинця затримали.

Також у випуску:

Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримала мати політв'язня.

14 серпня помер російський дитячий письменник Едуард Успенський у своєму будинку в селі Пучково біля Москви.

Три версії обвалу моста в італійському місті Генуя.

Теги: Діти і неповнолітні Випуск новин Аварії та ДТП Новини Житомира Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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