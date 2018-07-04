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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Конфуз Авакова. Смертельное ДТП в Чернигове

Выпуск новостей 55 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 14:00 – министр внутренних дел Арсен Аваков в своем твите, посвященном Национальной полиции, написал название ведомства на русском, но похвастался высоким уровнем доверия общества к правоохранителям. 4 июля в Чернигове произошло смертельное ДТП, трое человек погибли в результате лобового столкновения легковушки и микроавтобуса.

Также в выпуске:

Железнодорожное сообщение между Киевом и Одессой частично восстановили, сейчас там завершился ремонт участка возле станции Веселый Кут.

Известна причина отравления детей в лагере "Славутич" на Киевщине.

В Британии мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов в городке Эймсбери, они в критическом состоянии.

Теги: Арсен Аваков Полиция Жертвы Новости Чернигова Аварии и ДТП Министерство внутренних дел Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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