Выпуск новостей за 14:00: Конфуз Авакова. Смертельное ДТП в Чернигове

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 14:00 – министр внутренних дел Арсен Аваков в своем твите, посвященном Национальной полиции, написал название ведомства на русском, но похвастался высоким уровнем доверия общества к правоохранителям. 4 июля в Чернигове произошло смертельное ДТП, трое человек погибли в результате лобового столкновения легковушки и микроавтобуса.

Также в выпуске: Железнодорожное сообщение между Киевом и Одессой частично восстановили, сейчас там завершился ремонт участка возле станции Веселый Кут. Известна причина отравления детей в лагере "Славутич" на Киевщине. В Британии мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов в городке Эймсбери, они в критическом состоянии.