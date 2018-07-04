Випуск новин за 14:00: Конфуз Авакова. Смертельна ДТП у Чернігові

Випуск новин за 14:00: Конфуз Авакова. Смертельна ДТП у ЧерніговіВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 липня станом на 14:00 – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму твіті, присвяченому Національній поліції, написав назву відомства російською, але похвалився високим рівнем довіри суспільства до правоохоронців. 4 липня у Чернігові сталася смертельна ДТП, троє людей загинули внаслідок лобового зіткнення легковика та мікроавтобуса.
Також у випуску:
Залізничне сполучення між Києвом і Одесою частково відновили, зараз там завершився ремонт ділянки біля станції Веселий Кут.
Відома причина отруєння дітей у таборі "Славутич" на Київщині.
У Британії чоловіка та жінку знайшли без свідомості в одному з будинків у містечку Еймсбері, вони у критичному стані.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі