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Випуск новин за 14:00: Конфуз Авакова. Смертельна ДТП у Чернігові

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 липня станом на 14:00 – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму твіті, присвяченому Національній поліції, написав назву відомства російською, але похвалився високим рівнем довіри суспільства до правоохоронців. 4 липня у Чернігові сталася смертельна ДТП, троє людей загинули внаслідок лобового зіткнення легковика та мікроавтобуса.

Також у випуску:

Залізничне сполучення між Києвом і Одесою частково відновили, зараз там завершився ремонт ділянки біля станції Веселий Кут.

Відома причина отруєння дітей у таборі "Славутич" на Київщині.

У Британії чоловіка та жінку знайшли без свідомості в одному з будинків у містечку Еймсбері, вони у критичному стані.

 

Теги: Поліція Арсен Аваков Жертви Випуск новин Міністерство внутрішніх справ Аварії та ДТП Новини Чернігова
Джерело: 24 канал
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