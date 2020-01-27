Выпуск новостей за 14:00: Масштабное ДТП возле Одессы. Украинка получила Грэмми

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 14:00 – на трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик. Погиб водитель автобуса, еще двое – госпитализированы. Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду Грэмми, став лидером в категории "Лучший классический сборник".

Также в выпуске: В здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины вспыхнул пожар. В Украине из-за угрожающей ситуации с сезонным вирусами гриппа и ОРВИ закрывают школы на карантин. На вынужденные каникулы отправили школьников в Житомире и Запорожье. В Польше отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Туда продолжают прибывать иностранные делегации.