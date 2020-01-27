Випуск новин за 14:00: Масштабна ДТП біля Одеси. Українка отримала Греммі

У випуску новин за 27 січня станом на 14:00 – на трасі під Одесою зіткнулися 11 авто, в тому числі автобус з пасажирами і вантажівка. Загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані. Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду Греммі, ставши лідеркою в категорії "Найкраща класична збірка".

Також у випуску: У будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України спалахнула пожежа. В Україні через загрозливу ситуацію із сезонним вірусами грипу та ГРВІ закривають школи на карантин. На вимушені канікули відправили школярів у Житомирі та Запоріжжі У Польщі відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Туди продовжують прибувати іноземні делегації.