14:49
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 14:00: Масштабна ДТП біля Одеси. Українка отримала Греммі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 14:00 – на трасі під Одесою зіткнулися 11 авто, в тому числі автобус з пасажирами і вантажівка. Загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані. Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду Греммі, ставши лідеркою в категорії "Найкраща класична збірка".

      Також у випуску:

      У будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України спалахнула пожежа.

      В Україні через загрозливу ситуацію із сезонним вірусами грипу та ГРВІ закривають школи на карантин. На вимушені канікули відправили школярів у Житомирі та Запоріжжі

      У Польщі відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Туди продовжують прибувати іноземні делегації.

      ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, зокрема пасажирський автобус – фото, відео
      сьогодні
      11630
      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:20 Хто підставив Дональда Трампа, або Недоброзичливий інтерес до України
      Блоги 104
      сьогодні , 13:37 Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв
      Ігор Саджениця 7386
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      9026
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1323
      сьогодні , 13:07 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 1410
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук