Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. ДТП на Харьковщине
В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 14:00 – на Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен. Под Харьковом произошла смертельная ДТП, в результате которой погиб один человек, еще пятеро – пострадавшие.
Также в выпуске:
Суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности.
В Крыму ФСБ арестовало четырех крымских татар. В их дома в городке Октябрьское оккупанты наведались с обысками утром 14 февраля.
Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии