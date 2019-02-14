Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. ДТП на Харьковщине

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 14:00 – на Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен. Под Харьковом произошла смертельная ДТП, в результате которой погиб один человек, еще пятеро – пострадавшие.

Также в выпуске: Суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности. В Крыму ФСБ арестовало четырех крымских татар. В их дома в городке Октябрьское оккупанты наведались с обысками утром 14 февраля. Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.