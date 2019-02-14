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      Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. ДТП на Харьковщине

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 14:00 – на Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен. Под Харьковом произошла смертельная ДТП, в результате которой погиб один человек, еще пятеро – пострадавшие.

      Также в выпуске:

      Суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности.

      В Крыму ФСБ арестовало четырех крымских татар. В их дома в городке Октябрьское оккупанты наведались с обысками утром 14 февраля.

      Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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