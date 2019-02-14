Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. ДТП на Харківщині
У випуску новин за 14 лютого станом на 14:00 – на Донбасі проросійські бойовики десять разів відкривали вогонь по наших армійцях, один військовий поранений. Під Харковом сталася смертельна ДТП, в результаті загинула одна людина, ще п'ятеро – постраждалі.
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Джерело: 24 канал
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