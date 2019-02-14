Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. ДТП на Харківщині

У випуску новин за 14 лютого станом на 14:00 – на Донбасі проросійські бойовики десять разів відкривали вогонь по наших армійцях, один військовий поранений. Під Харковом сталася смертельна ДТП, в результаті загинула одна людина, ще п'ятеро – постраждалі.

Також у випуску: Суд частково розблокував роботу Міністерства охорони здоров'я, а Уляна Супрун повернулась на місце виконувача обов'язків. У Криму ФСБ арештувала чотирьох кримських татар. До їхніх домівок у містечку Октябрське окупанти навідалися з обшуками зранку 14 лютого. Суд третій день обирає запобіжний захід Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк.