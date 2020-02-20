Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы на Донбассе. ДТП в Канаде

В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 14:00 – один военный ранен на передовой в результате обстрелов за прошедшие сутки. Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Масштабное ДТП произошло в Канаде. На шоссе в городе Монреаль из-за сильного снегопада столкнулись более двухсот машин.

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В Великобритании 77-летний пенсионер отбился от дерзкого ограбления. Мужчина на авто заехал снять наличные в банкомате, после этого на него напал грабитель.

Группа народных депутатов призывает Верховную Раду признать Революцию достоинства борьбой с диктатором. Закрепить соответствующее постановление и назначить для этого внеочередную сессию.

Украинцы и граждане других государств, которых Украина эвакуировала из эпицентра распространения коронавируса, 20 февраля прибыли в Украину.