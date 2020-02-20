Випуск новин за 14:00: Обстріли на Донбасі. ДТП у Канаді

У випуску новин за 20 лютого станом на 14:00 – один військовий поранений на передовій внаслідок обстрілів минулої доби. Російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Масштабна ДТП сталася у Канаді. На шосе у місті Монреаль через сильний снігопад зіштовхнулися понад дві сотні автівок.

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У Великій Британії 77-річний пенсіонер відбився від зухвалого пограбування. Чоловік на авто заїхав зняти готівку у банкоматі, після цього на нього напав грабіжник.

Група народних депутатів закликає Верховну Раду визнати Революцію гідності боротьбою з диктатором. Закріпити відповідну постанову та призначити для цього позачергову сесію.

Українці та громадяни інших держав, яких Україна евакуювала з епіцентру поширення коронавірусу, 20 лютого прибули в Україну.