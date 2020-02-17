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      Выпуск новостей за 14:00: Ограбление в Гонконге. ДТП в Броворах

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 14:00 – вооруженные ножами мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги из супермаркета в Гонконге. Об этом сообщают местные СМИ. ГБР готовит подозрение полицейскому, который накануне пьяным сбил двух человек на пешеходном переходе в Броварах. Мужчину задержали, теперь суд должен избрать ему меру пресечения.

      Также в выпуске:

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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
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