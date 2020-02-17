Выпуск новостей за 14:00: Ограбление в Гонконге. ДТП в Броворах
В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 14:00 – вооруженные ножами мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги из супермаркета в Гонконге. Об этом сообщают местные СМИ. ГБР готовит подозрение полицейскому, который накануне пьяным сбил двух человек на пешеходном переходе в Броварах. Мужчину задержали, теперь суд должен избрать ему меру пресечения.
Также в выпуске:
На передовой у Крымского, Лебединского, Орехово, Новозвановки и Хутора Свободного били из запрещенных минометов.
В Китае запустили продажу препарата, который якобы эффективен в борьбе с коронавирусом.
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