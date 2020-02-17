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      Випуск новин за 14:00: Пограбування в Гонконгу. ДТП у Броварах

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 лютого станом на 14:00 – зброєні ножами чоловіки викрали 600 рулонів туалетного паперу із супермаркету в Гонконгу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. ДБР готує підозру поліцейському, який напередодні напідпитку збив двох людей на пішохідному переході у Броварах. Чоловіка затримали, тепер суд має обрати йому запобіжний захід.

      Також у випуску:

      На передовій біля Кримського, Лебединського, Оріхового, Новозванівки та Хутора Вільного гатили із заборонених мінометів.

      У Китаї запустили продаж препарату, який нібито є ефективним у боротьбі з коронавірусом.

      Ураган Денніс уже забрав життя двох людей і завдав неабияких збитків.

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      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин
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