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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 14:00: Отставка Луценко. Обыски в квартире экс-чиновника

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 14:00 – Юрий Луценко во время выступления в парламенте пообещал уйти с должности генпрокурора. Силовики проводят обыски в квартирах бывшего заместителя мэра Киева Ирэны Кильчицкой и матери погибшей бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной – Елены.

      Также в выпуске:

      Депутата БПП Николая Паламарчука назвали причастным к убийству Екатерины Гандзюк.

      Теги: Юрий Луценко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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