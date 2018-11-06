Выпуск новостей за 14:00: Отставка Луценко. Обыски в квартире экс-чиновника
В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 14:00 – Юрий Луценко во время выступления в парламенте пообещал уйти с должности генпрокурора. Силовики проводят обыски в квартирах бывшего заместителя мэра Киева Ирэны Кильчицкой и матери погибшей бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной – Елены.
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Источник: 24 канал
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