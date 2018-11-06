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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 14:00: Відставка Луценка. Обшуки у квартирі екс-посадовця

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 14:00 – Юрій Луценко під час виступу у парламенті пообіцяв піти з посади генпрокурора. силовики проводять обшуки у квартирах колишньої заступниці мера Києва Ірени Кільчицької та матері загиблої колишньої депутатки Верховної Ради Ірини Бережної – Олени.

      Також у випуску:

      Депутата БПП Миколу Паламарчука назвали причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

      Теги: Юрій Луценко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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