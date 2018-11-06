Випуск новин за 14:00: Відставка Луценка. Обшуки у квартирі екс-посадовця
У випуску новин за 6 листопада станом на 14:00 – Юрій Луценко під час виступу у парламенті пообіцяв піти з посади генпрокурора. силовики проводять обшуки у квартирах колишньої заступниці мера Києва Ірени Кільчицької та матері загиблої колишньої депутатки Верховної Ради Ірини Бережної – Олени.
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Джерело: 24 канал
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