Випуск новин за 14:00: Відставка Луценка. Обшуки у квартирі екс-посадовця

У випуску новин за 6 листопада станом на 14:00 – Юрій Луценко під час виступу у парламенті пообіцяв піти з посади генпрокурора. силовики проводять обшуки у квартирах колишньої заступниці мера Києва Ірени Кільчицької та матері загиблої колишньої депутатки Верховної Ради Ірини Бережної – Олени.

Також у випуску: Депутата БПП Миколу Паламарчука назвали причетним до вбивства Катерини Гандзюк.