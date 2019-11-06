Выпуск новостей за 14:00: Похищение материалов по Майдану. ДТП на Львовщине

В выпуске новостей от 6 ноября по состоянию на 14:00 – часть материалов о преступлениях против Майдана похитили. Бывший главный по спецрасследованиям ГПУ Сергей Горбатюк допускает, что к этому причастен одиозный соратник Януковича – Андрей Портнов. В ужасном ДТП на Львовщине погибли три человека.

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С утра проезд на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве затруднен, а все из-за масштабных воронок в асфальте, размером 3 на 3 метра.

Штаб ООС не пускает журналистов на фронт. Так, фотокорреспондента издания "Левый берег" Макса Левина лишили аккредитации.

В Харькове произошла перестрелка. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги было госпитализировано одного человека.

Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, но минометы враг с линии фронта так и не убрал.