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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 14:00: Похищение материалов по Майдану. ДТП на Львовщине

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей от 6 ноября по состоянию на 14:00 – часть материалов о преступлениях против Майдана похитили. Бывший главный по спецрасследованиям ГПУ Сергей Горбатюк допускает, что к этому причастен одиозный соратник Януковича – Андрей Портнов. В ужасном ДТП на Львовщине погибли три человека.

      Также в выпуске:

      С утра проезд на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве затруднен, а все из-за масштабных воронок в асфальте, размером 3 на 3 метра.

      Штаб ООС не пускает журналистов на фронт. Так, фотокорреспондента издания "Левый берег" Макса Левина лишили аккредитации.

      В Харькове произошла перестрелка. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги было госпитализировано одного человека.

      Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, но минометы враг с линии фронта так и не убрал.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Евромайдан Аварии и ДТП
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