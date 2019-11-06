Випуск новин за 14:00: Викрадення матеріалів щодо Майдану. ДТП на Львівщині

У випуску новин за 6 листопада станом на 14:00 – частину матеріалів щодо злочинів проти Майдану викрали. Колишній головний по спецрозслідуванням ГПУ Сергій Горбатюк допускає, що до цього причетний одіозний соратник Януковича – Андрій Портнов. У жахливій ДТП на Львівщині загинуло троє людей.

Також у випуску:

Від ранку проїзд на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві ускладнений, а все через масштабні вирви в асфальті, розміром 3 на 3 метри.

Штаб ООС не пускає журналістів на фронт. Так, фотокореспондента видання "Лівий берег" Макса Левіна позбавили акредитації.

У Харкові сталася стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину.

Кількість обстрілів на Донбасі зменшилась порівняно з попередньою добою, але міномети ворог з лінії фронту так і не прибрав.