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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 14:00: Викрадення матеріалів щодо Майдану. ДТП на Львівщині

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 14:00 – частину матеріалів щодо злочинів проти Майдану викрали. Колишній головний по спецрозслідуванням ГПУ Сергій Горбатюк допускає, що до цього причетний одіозний соратник Януковича – Андрій Портнов. У жахливій ДТП на Львівщині загинуло троє людей.

      Також у випуску:

      Від ранку проїзд на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві ускладнений, а все через масштабні вирви в асфальті, розміром 3 на 3 метри.

      Штаб ООС не пускає журналістів на фронт. Так, фотокореспондента видання "Лівий берег" Макса Левіна позбавили акредитації.

      У Харкові сталася стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину.

      Кількість обстрілів на Донбасі зменшилась порівняно з попередньою добою, але міномети ворог з лінії фронту так і не прибрав.

      blog_ava
      Працівники окупаційних адміністрацій Донбасу зможуть бути у владі, – "слуга народу" Ткаченко
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Євромайдан Аварії та ДТП
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