Выпуск новостей за 14:00: Последние рейтинги кандидатов. Дело относительно взрыва в Кропивницком
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 14:00 – последние рейтинги: лидирует Зеленский, его готовы поддержать 28 из,5 % тех, кто уже определился с выбором. За Порошенко готовы проголосовать почти 19%, за Тимошенко – чуть больше 13%. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на газовой заправке в Кропивницком.
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Источник: 24 канал
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