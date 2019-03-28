Выпуск новостей за 14:00: Последние рейтинги кандидатов. Дело относительно взрыва в Кропивницком

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 14:00 – последние рейтинги: лидирует Зеленский, его готовы поддержать 28 из,5 % тех, кто уже определился с выбором. За Порошенко готовы проголосовать почти 19%, за Тимошенко – чуть больше 13%. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на газовой заправке в Кропивницком.

Также в выпуске: Силовики ФСБ задержали еще троих татар в России. Молодежь не находит себя в списках избирателей. В полиции отчитываются о ремонте 20 отделений в регионах.

Источник: 24 канал