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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 14:00: Последние рейтинги кандидатов. Дело относительно взрыва в Кропивницком

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 14:00 – последние рейтинги: лидирует Зеленский, его готовы поддержать 28 из,5 % тех, кто уже определился с выбором. За Порошенко готовы проголосовать почти 19%, за Тимошенко – чуть больше 13%. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на газовой заправке в Кропивницком.

      Также в выпуске:

      Силовики ФСБ задержали еще троих татар в России.

      Молодежь не находит себя в списках избирателей.

      В полиции отчитываются о ремонте 20 отделений в регионах.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Взрыв Новости Кропивницкого Выпуск новостей рейтинги Пожар
      Источник: 24 канал
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