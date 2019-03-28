Випуск новин за 14:00: Останні рейтинги кандидатів. Справа через вибух у Кропивницькому
У випуску новин за 28 березня станом на 14:00 – останні рейтинги: лідирує Зеленський, його готові підтримати 28,5 % з тих, хто вже визначився з вибором. За Порошенка готові проголосувати майже 19%, за Тимошенко – трохи більше 13%. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на газовій заправці у Кропивницькому.
Також у випуску:
Силовики ФСБ затримали ще трьох татар у Росії.
Молодь не знаходить себе у списках виборців.
У поліції звітують про ремонт 20 відділків в регіонах.
Джерело: 24 канал
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