Випуск новин за 14:00: Останні рейтинги кандидатів. Справа через вибух у Кропивницькому

У випуску новин за 28 березня станом на 14:00 – останні рейтинги: лідирує Зеленський, його готові підтримати 28,5 % з тих, хто вже визначився з вибором. За Порошенка готові проголосувати майже 19%, за Тимошенко – трохи більше 13%. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на газовій заправці у Кропивницькому.

Також у випуску: Силовики ФСБ затримали ще трьох татар у Росії. Молодь не знаходить себе у списках виборців. У поліції звітують про ремонт 20 відділків в регіонах.

Джерело: 24 канал