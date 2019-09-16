Выпуск новостей за 14:00: пресс-конференция Балуха. Масштабное ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 14:00 – освобожденный политзаключенный Владимир Балух рассказал во время пресс-конференции о своем пребывании в заключении. На улице Сумской в Харькове водитель Audi TT сбил пешеходов, когда те были на тротуаре. Четырех женщин, пострадавших в ДТП, доставили в больницу с легкими травмами.

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В Верховной Раде началось заседание согласительного совета. Руководители парламента и депутатских групп и фракций принимают план работы Рады на сессионную неделю.

Уже сегодня боевики из гранатометов били возле Пищевика и Луганского. Там получил ранение один из наших бойцов.

ЛГБТ-прайд прошел накануне и в Сербии. По улицам Белграда прошли тысячи участников. В нем приняла участие и премьер страны – Ана Брнабич.