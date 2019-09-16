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      Выпуск новостей за 14:00: пресс-конференция Балуха. Масштабное ДТП в Харькове

      4 Читати новину українською
      Выпуск новостей с Татьяной Круговой
      Выпуск новостей с Татьяной Круговой / 24 канал

      В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 14:00 – освобожденный политзаключенный Владимир Балух рассказал во время пресс-конференции о своем пребывании в заключении. На улице Сумской в Харькове водитель Audi TT сбил пешеходов, когда те были на тротуаре. Четырех женщин, пострадавших в ДТП, доставили в больницу с легкими травмами.

      Также в выпуске:

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      Теги: Аварии и ДТП Владимир Балух Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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