Випуск новин за 14:00: Пресконференція Балуха. Масштабна ДТП у Харкові

У випуску новин за 16 вересня станом на 14:00 – звільнений політв'язень Володимир Балух розповів під час пресконференції про своє перебування в ув'язненні. На вулиці Сумській у Харкові водійка Audi TT збила пішоходів, коли ті були на тротуарі. Чотирьох жінок, які постраждали у ДТП, доставили до лікарні із легкими травмами.

Також у випуску: У Верховні Раді розпочалося засідання погоджувальної ради. Керівники парламенту та депутатських груп і фракцій ухвалюють план роботи Ради на сесійний тиждень. Уже сьогодні бойовики з гранатометів гатили біля Пищевика та Луганського. Там отримав поранення один із наших бійців. ЛГБТ-прайд пройшов напередодні і в Сербії. Вулицями Белґрада пройшли тисячі його учасників. У ньому взяла участь і прем'єрка країни – Ана Брнабіч.