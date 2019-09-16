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      Випуск новин за 14:00: Пресконференція Балуха. Масштабна ДТП у Харкові

      14 Читать новость на русском
      Випуск новин з Тетяною Круговою
      Випуск новин з Тетяною Круговою / 24 канал

      У випуску новин за 16 вересня станом на 14:00 – звільнений політв'язень Володимир Балух розповів під час пресконференції про своє перебування в ув'язненні. На вулиці Сумській у Харкові водійка Audi TT збила пішоходів, коли ті були на тротуарі. Чотирьох жінок, які постраждали у ДТП, доставили до лікарні із легкими травмами.

      Також у випуску:

      У Верховні Раді розпочалося засідання погоджувальної ради. Керівники парламенту та депутатських груп і фракцій ухвалюють план роботи Ради на сесійний тиждень.

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      ЛГБТ-прайд пройшов напередодні і в Сербії. Вулицями Белґрада пройшли тисячі його учасників. У ньому взяла участь і прем'єрка країни – Ана Брнабіч.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Володимир Балух Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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