Выпуск новостей за 14:00: Признание автокефалии ПЦУ Ватиканом. ДТП на Житомирщине

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 14:00 – на официальном портале Ватикана появилось сообщение о признании автокефалии Православной Церкви Украины и ее руководителя митрополита Епифания. На Житомирской трассе случилось ДТП: три человека из авто, которое выехало на встречную полосу, погибли, восьмилетний мальчик выжил и доставлен в больницу вместе с водителем и пассажиром другого авто

Также в выпуске: Годовалый ребенок умер от гриппа в Одесской области. Последствия непогоды в Украине. Ситуация на фронте.