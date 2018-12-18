Выпуск новостей за 14:00: Признание автокефалии ПЦУ Ватиканом. ДТП на Житомирщине
В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 14:00 – на официальном портале Ватикана появилось сообщение о признании автокефалии Православной Церкви Украины и ее руководителя митрополита Епифания. На Житомирской трассе случилось ДТП: три человека из авто, которое выехало на встречную полосу, погибли, восьмилетний мальчик выжил и доставлен в больницу вместе с водителем и пассажиром другого авто
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Источник: 24 канал
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