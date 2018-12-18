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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 14:00: Визнання автокефалії ПЦУ Ватиканом. ДТП на Житомирщині

      Випуск новин 73 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 14:00 – на офіційному порталі Ватикану з'явилося повідомлення про визнання автокефалії Православної Церкви України та її очільника митрополита Епіфанія. На Житомирській трасі трапилося жахливе ДТП: троє людей з авто, яке виїхало на зустрічну смугу, загинули, восьмирічний хлопчик вижив та доправлений до лікарні разом з водієм та пасажиркою іншого авто.

      Також у випуску:

      Однорічна дитина померла від грипу на Одещині.

      Наслідки негоди в Україні.

      Ситуація на фронті.

      Теги: Випуск новин Новини Житомира Аварії та ДТП Єдина помісна церква Ватикан
      Джерело: 24 канал
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