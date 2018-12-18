Випуск новин за 14:00: Визнання автокефалії ПЦУ Ватиканом. ДТП на Житомирщині

У випуску новин за 18 грудня станом на 14:00 – на офіційному порталі Ватикану з'явилося повідомлення про визнання автокефалії Православної Церкви України та її очільника митрополита Епіфанія. На Житомирській трасі трапилося жахливе ДТП: троє людей з авто, яке виїхало на зустрічну смугу, загинули, восьмирічний хлопчик вижив та доправлений до лікарні разом з водієм та пасажиркою іншого авто.

Також у випуску: Однорічна дитина померла від грипу на Одещині. Наслідки негоди в Україні. Ситуація на фронті.