Випуск новин за 14:00: Визнання автокефалії ПЦУ Ватиканом. ДТП на Житомирщині
У випуску новин за 18 грудня станом на 14:00 – на офіційному порталі Ватикану з'явилося повідомлення про визнання автокефалії Православної Церкви України та її очільника митрополита Епіфанія. На Житомирській трасі трапилося жахливе ДТП: троє людей з авто, яке виїхало на зустрічну смугу, загинули, восьмирічний хлопчик вижив та доправлений до лікарні разом з водієм та пасажиркою іншого авто.
Також у випуску:
Однорічна дитина померла від грипу на Одещині.
Наслідки негоди в Україні.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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