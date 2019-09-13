Выпуск новостей за 14:00: Шнобелевская премия. Обыски в банке Порошенко

В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 14:00 – Шнобелевскую премию 2019 вручили за исследования намагниченных тараканов и асимметрии мошонки. К зданию "Международного инвестиционного банка" пришли правоохранители. Они проводят там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также в выпуске: Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Загадочная смерть бойца Нацгвардии на Донбассе. Владимир Зеленский выступил на ежегодном международном форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем. Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: 24 канал