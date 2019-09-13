Выпуск новостей за 14:00: Шнобелевская премия. Обыски в банке Порошенко
В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 14:00 – Шнобелевскую премию 2019 вручили за исследования намагниченных тараканов и асимметрии мошонки. К зданию "Международного инвестиционного банка" пришли правоохранители. Они проводят там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко.
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