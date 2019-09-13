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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей за 14:00: Шнобелевская премия. Обыски в банке Порошенко

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 14:00 – Шнобелевскую премию 2019 вручили за исследования намагниченных тараканов и асимметрии мошонки. К зданию "Международного инвестиционного банка" пришли правоохранители. Они проводят там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко.

      Также в выпуске:

      Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег.

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      Владимир Зеленский выступил на ежегодном международном форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем.

      Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. Инициировал смену членов Центризбиркома Президент Украины Владимир Зеленский.

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      Теги: Выпуск новостей Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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